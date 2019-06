Tribunal de Contas mantém recusa de visto ao contrato da subconcessão Algarve Litoral

O Tribunal de Contas negou o recurso apresentado pela Infraestruturas de Portugal contra a decisão de recusar o visto prévio à alteração do contrato da subconcessão rodoviária do Algarve Litoral, que é responsável pela requalificação da Estrada Nacional 125.

O acórdão divulgado esta sexta-feira considera que ao longo do recurso se verificaram duas das cinco ilegalidades que sustentaram o primeiro chumbo a esta contrato em junho do ano passado. E que por si só são “decisivas para sustentar tal recusa”. Esta decisão pode vir a ter impacto em outros contratos de concessão renegociados entre a empresa e privados, como alertou o auditor nas contas de 2018 da IP.

Apesar de ter ponderado a ocorrências de vícios apontados pela empresa, não se vislumbrou qualquer razão para alterar o que foi decidido em sede da primeira instância. Em causa estão alterações ao contrato original feitas com o objetivo de reduzir os custos do Estado. Este processo resultou da negociação feita ainda no tempo do anterior Governo, mas o Tribunal de Contas considerou que o resultado dessa negociação considerava as compensações contingentes que tinham sido introduzidas neste e em outros contratos de concessão rodoviária, alegadamente sem o conhecimento e o visto prévio do Tribunal.

A IP recorreu desta decisão que pode vir a afetar a legalidade de outras alterações negociadas aos contratos de subconcessão e agora quase um ano depois veio a confirmação do chumbo.

Continuar a ler