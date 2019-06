Uber vai estrear serviço de viagens de helicóptero em Nova Iorque

Chama-se Uber Copter e a partir do dia 9 de julho será o mais recente serviço oferecido pela Uber em Nova Iorque. E não, não envolve carros. Aliás, quer afastar-se deles. O serviço que a plataforma de transporte vai testar em território norte-americano consiste numa viagem de helicóptero desde o centro de Nova Iorque até ao aeroporto John F. Kennedy em apenas oito minutos, contrariando o percurso feito de carro que costuma demorar quase uma hora se não estiver trânsito e até duas horas com engarrafamentos.

O Uber Copter vai poder ser utilizado através da app da Uber, mas não será para todos: além de ter um preço que varia entre os 200 e os 225 dólares (entre 178 euros e 200 euros), apenas poderá ser utilizado pelos clientes membros platina ou diamante — os dois primeiros do programa de fidelização da empresa Uber Rewards.

“Esta é uma viagem que muitas pessoas fazem por dia e vemos isto como uma oportunidade para lhes popular uma elevada quantidade de tempo”, referiu Eric Allison, chefe da Uber Elevate, citado pelo The New York Times. Cada helicóptero poderá ser partilhado por cinco passageiros.

Em Manhattan, os helicópteros da Uber, operados pela empresa HeliFlite, vão partir e aterrar num aeroporto perto do Staten Island Ferry, enquanto em Kennedy partem e aterram num heliporto perto do terminal 8, sendo de seguida levados de carro para o seu terminal. Dois pilotos estarão em cada voo e, tal como acontece com os procedimentos de segurança numa viagem de avião, os passageiros do Uber Copter terão de ver um vídeo de segurança de 90 segundos antes do início da viagem.

Segundo a Uber, os clientes podem reservar este serviço até cinco dias de antecedência e tendo em conta que os helicópteros só voam de segunda a sexta-feira durante a hora de ponta. “O nosso plano é eventualmente disponibilizar o Uber Copter para mais clientes da Uber e em outras cidades, mas queremos fazê-lo da forma correta”, explicou ainda Eric Allison, acrescentando que o objetivo principal do serviço é “entender as operações por detrás dos veículos aéreos”.

