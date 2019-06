Acidente com carrossel em feira de Sevilha faz 28 feridos

Uma das atrações de Feira de San José de la Rinconada, em Sevilha, desabou parcialmente e fez 28 feridos, a maioria menores. Uma menina de 13 anos encontra-se em estado grave depois de ter sofrido um traumatismo crâneo-encefálico. No total, há nove pessoas ainda hospitalizadas.

O acidente ocorreu por volta da 01h50 da madrugada (hora local, menos uma hora em Lisboa). O carrossel, conhecido como “La Olla” (em português, “O Pote”) quebrou-se e feriu 28 pessoas. A feira encerrou imediatamente e as autoridades foram chamadas ao local para tratar as vítimas e apurar as causas do incidente.

Até ao momento não se sabe se a feira vai ser novamente aberta ao público ou se vai encerrar definitivamente.

A maioria dos feridos foi transportada para o hospital Macarena, onde ainda estão internados quatro rapazes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos. Um deles está na unidade de cuidados intensivos mas o seu estado clínico está a evoluir de forma favorável, segundo relatou o porta-voz do hospital citado pelos meios de comunicação social espanhóis.

A criança de 13 anos que se encontra em estado mais grave está a recuperar no hospital Virgen del Rocío, em Sevilha. O estado clínico da menina é reservado e “aguarda evolução”, segundo noticia a agência Efe. Neste hospital estão ainda internadas outras quatro pessoas cujas idades ainda não foram reveladas com traumatismos, contusões e diversas fraturas. No entanto, o estado clínico destes feridos é estável.

Os restantes feridos foram assistidos no Centro de Saúde de San José de la Rinconada, por apresentarem ferimentos ligeiros e não precisarem de grandes intervenções.

Continuar a ler