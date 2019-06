Barco explode no Brasil. 15 pessoas estão em estado grave. Mãe e bébé entre as vítimas

Uma explosão num barco que transportava passageiros e combustíveis para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo no interior do estado de Acre, no Brasil, deixou 15 pessoas em estado grave, avança a Globo. Os feridos são 10 homens, três mulheres e duas crianças.

Sete pessoas estão entubadas em estado gravíssimo, duas vão ser transferidas agora de manhã para Rio Branco e os outros oito pacientes estão em estado grave”, disse o diretor clínico do Hospital do Juruá, Marlon Holanda.

O acidente ocorreu no rio Juruá, que nasce no Perú e atravessa os estados brasileiros de Acre e Amazonas. Algumas vítimas foram transportadas para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, em Acre.

O barco saiu de Cruzeiro do Sul e tinha como destino Marechal Thaumaturgo.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade, capitão José Dutra de Oliveira, o barco estava a abastecer na margem do rio no momento da explosão. “Aparentemente, era um abastecimento clandestino”, afirmaram as autoridades ao mesmo meio.

Uma das vítimas, João Oliveira da Silva, de 33 anos, ficou com várias queimaduras nos braços, pernas e mãos. “Quando vi o fogo cai na água. Tinha muita gente no barco. Deve ter morrido alguém, não tinha como sair. Não tirei nada, roupas queimaram tudo. Graças a Deus consegui sair”, disse o passageiro ao mesmo jornal.

[Em atualização]

Continuar a ler