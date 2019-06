Euro2020: Turquia vence a campeã mundial França em dia sem mais surpresas

A derrota da campeã mundial França, por 2-0, na visita à Turquia foi hoje a grande surpresa da terceira jornada de qualificação para o Euro2020 de futebol.

O desaire dos gauleses deixa o rival no primeiro lugar do grupo H, com o pleno de nove pontos em três jogos, enquanto os gauleses repartem o segundo posto com a Islândia, que venceu a Albânia por 1-0.

O triunfo começou a ser desenhado aos 30 minutos, em livre cobrado para a área, com Demiral a cabecear para o centro onde o central Kaan Ayhan surgiu, também de cabeça, a marcar.

Volvidos 10 minutos, uma perda de bola na fase de construção defensiva resultou em contra-ataque rápido dos anfitriões, culminado com remate cruzado do jovem médio Cengiz Ünder.

A vice-campeã do mundo Croácia ultrapassou o País de Gales por tangencial 2-1, êxito que começou com um autogolo do defesa James Lawrence (17), ao tentar aliviar um cruzamento na esquerda.

Em lance confuso, com ressaltos e cortes falhados, a bola chegou ao médio Ivan Perisic (48), que rematou para o 2-0, antes do médio David Brooks (77) ‘bailar’ em frente a um defesa e rematar de fora da área, num dos mais belos golos da jornada europeia.

A Croácia partilha o comando do grupo E com a Hungria, que ganhou por 3-1 no Azerbaijão, enquanto o País de Gales e Eslováquia, ambos com apenas dois encontros disputados, têm três pontos, podendo igualar os rivais.

A Alemanha ganhou por 2-0 na Bielorrússia, o segundo êxito em outros tantos desafios, contudo é a Irlanda do Norte a comandar a ‘poule’ C, pois averbou o terceiro triunfo, com reviravolta 2-1 na visita à Estónia.

A Itália não deu hipóteses à Grécia em Atenas e venceu por 3-0 com tentos de Barella (23), Insigne (30) e Bonucci (33), somando o máximo de nove pontos no grupo J, mais três do que a Finlândia, que conquistou os três pontos ante a Bósnia-Herzegovina, enquanto os helénicos e os bósnios têm apenas quatro.

A Bélgica construiu um tranquilo 3-0 sobre o Cazaquistão e está na frente da ‘poule’ I com nove pontos, mais três do que a Rússia, que ‘esmagou’ São Marino por 9-0, e Escócia que se superiorizou ao Chipre por 2-1.

Portugal integra o grupo B no qual soma apenas dois pontos — comprometedores empates caseiros com Ucrânia e Sérvia -, atrás da Ucrânia que tem sete pontos e Luxemburgo com quatro, ambos em três partidas realizadas.

Continuar a ler