“Infinity London”: o arranha-céus que terá a primeira piscina 360º, com vista para o horizonte de Londres

A empresa de construção de piscinas Compass Pools revelou o conceito da primeira “piscina infinita” a 360º. O projeto prevê a construção da piscina no topo de um arranha-céus em Londres e sem qualquer margem lateral, o que implica que o acesso seja feito a partir do fundo da estrutura e através de um mecanismo inspirado num submarino, noticia o Dezeen.

O projeto chama-se “Infinity London”. A empresa quer construir a piscina no topo de um edifício de 55 andares e com 220 metros de altura. A estrutura seria construída com paredes transparentes de acrílico e teria 600.000 mil litros de água.

Sem partes laterais, os nadadores teriam de aceder à piscina através de um “alçapão” no fundo da estrutura. “Encontramos vários problemas técnicos e desafios para a construção deste edifício. O maior é a forma como será feita a entrada na piscina”, explicou Alex Kemsley, fundador e diretor da Compass Pools.

A empresa explica que a piscina não terá margens laterais para que a água não escorra pelo edifício. Kemsley adianta ainda que escadas iriam “estragar a vista”.

A solução (para entrar na piscina) é baseada na porta de um submarino, aliada a uma escada rotativa que se ergue do fundo da piscina quando alguém quer entrar ou sair”, explica o dono da empresa.

O conceito passa ainda por aproveitar o ar quente criado pelo sistema de ventilação do edifício para aquecer a água da piscina.

O que compõe o resto do arranha-céus? O plano é construir um hotel de cinco estrelas nos andares por baixo da piscina, que seria, assim, exclusiva para os clientes. E onde será? Até agora, ainda não foi revelado o local exato da capital inglesa para a concretização da ideia.

Continuar a ler