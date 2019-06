Irlanda vai ter 600 comboios eléctricos a bateria

Os comboios com motores diesel fazem cada vez mais parte de uma história longínqua. É certo que transportavam pessoas e bens, mas faziam-no emitindo níveis de poluição demasiado elevados para os tempos que correm. Daí a aposta em comboios eléctricos, alimentados por catenária, ou seja, alimentados por energia a partir de cabos suspensos por cima das linhas ferroviárias.

Se esta realidade é normal em Portugal e muitos outros países europeus, a Irlanda seguiu um caminho distinto. Apostando nos comboios eléctricos, em vez de fornecer electricidade através de um cabo superior, decidiu alimentar os motores que movem as composições através da electricidade acumulada em baterias que transporta a bordo.

A ‘CP’ lá do sítio, conhecida como larnród Éireann, ou Irish Rail, está a contactar os fornecedores de material circulante, à procura de 600 carruagens eléctricas a bateria para os próximos 10 anos. O investimento foi realizado ao abrigo do programa Project Ireland 2040, que prevê assegurar que 80% das viagens de comboio serão asseguradas sem emissões poluentes.

Para os caminhos-de-ferro irlandeses, é evidente que o futuro passa por electrificar as linhas e recorrer a comboios eléctricos. Porém, em determinadas zonas onde ainda não existem linhas eléctricas, ou no caso de outros locais em que elas não estejam electrificadas a tempo, os comboios a bateria assegurarão um período de transição sem emissões junto dentro das zonas urbanas. Sim, porque os comboios em causa deverão recorrer a uma solução híbrida, com motores diesel para circular no “campo”, recorrendo aos motores eléctricos alimentados por acumuladores exclusivamente nas grandes cidades.

