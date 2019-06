Liga das Nações: Wijnaldum fala em “teste duro” e mostra-se ansioso para encontrar Ronaldo

O médio Gini Wijnaldum afirmou este sábado que a final da Liga das Nações de futebol vai ser um “teste duro” tanto para a Holanda como para Portugal e mostrou-se ansioso para defrontar Cristiano Ronaldo.

“Estou feliz por jogar contra ele. É sempre bom jogar contra os melhores do mundo. Vai ser um grande teste para nós e estou ansioso para entrar em campo”, afirmou Wijnaldum, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.

O jogador de 28 anos, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool, considerou que Holanda e Portugal são duas seleções “altamente competitivas” e, por isso, vai ser um “teste duro” para ambas as equipas.

“São duas equipas que misturam jovens talentos com jogadores experientes. É uma final, mas vamos jogar fora de casa. Mesmo assim, acho que as duas equipas podem perfeitamente vencer o jogo”, disse.

Wijnaldum lembrou que a seleção holandesa viveu “tempos difíceis”, quando não se apurou para as fases finais do Euro2016 e do Mundial2018, e que por isso ainda mais especial conquistar a primeira edição da Liga das Nações.

“Seria algo que nos daria muita confiança para o futuro. Queremos muito vencer, sabemos que essa competição poderá aumenta ainda mais a nova motivação”, confessou.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa Daley Blind foi mais longe e revelou mesmo que os jogadores querem “muito ficar na história do futebol” como os primeiros vencedores desta prova.

“Podemos ficar na história. Sabemos muito bem disso e é muito importante para nós”, referiu o jogador do Ajax.

Blind lembrou que Portugal “não é só Ronaldo” e garantiu que a equipa vai estar preparada para todas as dificuldades que Portugal possa criar.

“Portugal mostrou frente à Suíça que consegue fazer um golo a partir do nada. Nós temos o sentimento que vamos jogar fora esta final, mas isso também aconteceu um pouco com Inglaterra e não houve qualquer problema”, concluiu.

O Portugal-Holanda está agendado para as 19:45 e vai ter arbitragem do espanhol Undiano Mallenco.

