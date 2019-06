Madeira eleita melhor destino insular da Europa pela sexta vez

A Madeira foi eleita — pela sexta vez — como o “Europe´s Leading island destination” (melhor destino insular da Europa) nos World Travel Awards. O anúncio foi feito este sábado durante a cerimónia de entrega de prémios que se realiza pela primeira vez neste arquipélago.

A região autónoma portuguesa já tinha sido a vencedora em 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Preteridos nesta categoria ficaram as Canárias, Malta, Creta e Sardenha. O prémio foi atribuído depois de uma votação online do público e de profissionais do turismo.

“Não podíamos estar mais felizes com esta distinção. Receber este prémio, em casa, na primeira vez que somos anfitriões da Gala Europeia dos World Travel Awards, tem um sabor ainda mais especial”, disse Paula Cabaço, secretária Regional do Turismo e Cultura da Madeira.

É o resultado do trabalho que temos desenvolvido para levar a Madeira ao mercado Europeu. Não restam dúvidas de que somos a melhor Ilha da Europa e com esta campanha deixamos as portas abertas para que venham ver e viver a Madeira”, disse Paula Colaço.

Os World Travel Awards foram criados em 1993 para “reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os sectores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade”. Atualmente, estes prémios são reconhecidos como um dos principais galardões nestes sectores.

