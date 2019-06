Meghan Markle reaparece em público depois do nascimento de Archie, mas sem o bebé real

Meghan Markle apareceu em público pela primeira vez desde o nascimento do seu filho, Archie Harrison Mountbattan-Windsor, o mais recente membro da família real britânica. A sorrir e ao lado do Príncipe Harry, a duquesa de Sussex chegou este sábado ao Buckingham Palace, onde se realiza a cerimónia oficial do Trooping the Colour — uma data que assinala, simbolicamente, o nascimento da Rainha –, sem o bebé real.

Muito se especulava sobre se Meghan Markle iria ou não aparecer no evento e mais ainda sobre se levaria com ela o bebé Archie. Com o aproximar da data, os media britânicos começaram a veicular a informação de que o cenário mais provável era que a duquesa aparecesse sem o filho, à semelhança do que aconteceu com os três filhos do Príncipe William e de Kate Middleton, que só compareceram ao seu primeiro Trooping the Colour quando tinham, pelo menos, um ano de idade.

Esta é, de resto, a estreia no evento do filho mais novo do casal, o Príncipe Louis, que completou um ano de idade em abril.

Tradicionalmente, o Trooping the Colour celebra o nascimento da Rainha de forma simbólica. É uma tradição que remonta ao século XVIII e que junta toda a família real britânica no Buckingham Palace num sábado de junho. A data, apesar de móvel, não corresponde diretamente ao aniversário da monarca — a Rainha Isabel II nasceu a 21 de abril de 1926.

