Seferovic pronto para ajudar a Suíça a alcançar terceiro lugar na Liga das Nações

O avançado Haris Seferovic disse este sábado que vai “dar o melhor” para ajudar a Suíça a conseguir o terceiro lugar na Liga das Nações de futebol, no domingo, perante a Inglaterra, com ou sem golos.

O jogador do Benfica realçou que a formação helvética está pronta para reagir à derrota de quarta-feira na meia-final com Portugal, no Porto (3-1), apesar de ter noção de que os ingleses serão um “osso duro de roer”, em Guimarães.

A Inglaterra é uma excelente seleção, com jogadores de excelente qualidade. Vamos ter de dar o melhor de nós para conseguir o terceiro lugar”, disse, na conferência de antevisão à partida marcada para as 14:00, no Estádio D. Afonso Henriques.

Internacional pela Suíça em 60 ocasiões, com 17 golos marcados, o ponta de lança lembrou que a seleção alpina provou ser capaz de se bater em “pé de igualdade” com os britânicos no último jogo entre as duas equipas – um particular em setembro de 2018, que a Inglaterra venceu por 1-0, em Leicester.

“Temos os nossos pontos fortes, tal como a Inglaterra. Isso foi visível nesse jogo”, explicou.

Seferovic ajudou o Benfica a vencer a última edição da I Liga portuguesa com 23 golos (melhor marcador), um deles apontado no D. Afonso Henriques, frente ao Vitória (triunfo ‘encarnado’ por 1-0). Ainda com esse jogo na memória, o futebolista disse que, independentemente de marcar ou não, o “mais importante” é a Suíça ganhar.

Quero marcar de cada vez que jogo, mas o que interessa é o sucesso da equipa. Se a equipa vencer e eu não marcar, tudo está bem. Se eu marcar, melhor ainda”, disse.

O avançado esteve acompanhado, na sala de imprensa, pelo selecionador, Vladimir Petkovic, e pelo defesa-central Manuel Akanji, que também jogou os 90 minutos frente a Portugal.

Internacional em 16 ocasiões, o jogador do Borussia de Dortmund, de 23 anos, sublinhou também que a Suíça, para conseguir o terceiro lugar, vai tentar corrigir os erros cometidos no último encontro disputado com a Inglaterra, que considerou ser uma “das cinco melhores seleções do mundo”.

A Suíça defronta a Inglaterra, em jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações de futebol, às 14:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.

Continuar a ler