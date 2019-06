Um dos fugitivos mais procurados da Europa foi capturado

O dia era 19 de junho de 2003. Christopher Guest More Jr. entra numa casa no condado de Cheshire, em Inglaterra, e matou Brian Waters à pancada. Christopher e outros três homem que foram presos, foram mais longe: antes do assassínio, torturam a vítima em frente da sua filha e filho. Conseguiu fugir. Foram precisos 16 anos para apanhar More Jr., que foi encontrado em Malta.

Desde a data em 2003 que Christopher Guest More Jr era um dos homens mais procurados do Reino Unido, como explica o The Guardian. Além de ter matado e torturado Waters, acredita-se que o fugitivo tenha tentado matar outro homem no local. Apenas em abril deste ano é que o criminoso foi adicionado à lista dos mais procurados da Europa.

Esta quinta-feira, numa operação conjunta entre a polícia de Malta de a Agência Nacional Criminal britânica (NCA, na sigla britânica), More Jr. foi detido no Norte da ilha. Agora, vai ter de voltar para o Reino Unido para ser julgado. O primeiro interrogatório é já esta segunda-feira, ainda em Malta onde está atualmente sob custódia.

Os outros dois homens que torturaram e mataram Waters — James Raven, de 60 anos, Otis Matthews, de 41, e John Wilson, de 69 — estão atualmente a cumprir penas perpétuas de prisão. A vítima tinha uma plantação de cannabis e o crime foi espoletado por uma dívida que teria com os assassinos.

