100 bombeiros combatem incêndio em prédio de Londres

Cerca de 100 bombeiros estão a combater um incêndio numa zona residencial em Londres. Apoiados por 15 veículos terrestres, fazem frente às chamas que deflagraram esta tarde num edifício com seis andares. Até ao momento não há qualquer informação relativa a vítimas.

A informação foi confirmada pela brigada de combate a incêndios da capital britânica no Twitter.

We've currently got 15 fire engines and around 100 firefighters attending a fire at a block of flats in #Barking. Ground floor to the sixth floor are alight. https://t.co/fHtGyRtbgD pic.twitter.com/NXqaCuWDO2

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 9, 2019