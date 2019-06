Dois mortos em queda de avioneta no aeródromo de Leiria

Uma avioneta caiu esta tarde no aeródromo José Ferrinho, de Leiria. O CDOS de Leiria confirmou esta informação ao Observador. Duas pessoas morreram carbonizadas na sequência da queda e posterior incêndio. O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 17h12.

No local estão 21 bombeiros e oito veículos. A estrada que dá acesso ao aeródromo encontra-se cortada.

Segundo aquilo que o Observador conseguiu apurar no local, as duas pessoas que seguiam na avioneta eram um instrutor de pilotagem e um aluno, que estariam numa das aulas de pilotagem. Uma fonte do aeródromo afirma que a avioneta não pertence ao espólio de veículos do aérodromo.

Os bombeiros estão a enfrentar dificuldades para chegar ao local onde a avioneta caiu e o combate faz-se neste momento em duas frentes: por um lado, tentam apagar o fogo que emana da avioneta; por outro, vão molhando o mato em redor para evitar que as chamas alastrem.

De acordo com o relato de um habitante da aldeia de Barosa que assitiu ao acidente, “a avioneta estava claramente descontrolada, deu pelo menos duas piruetas no ar antes de cair“.

(Em atualização)

