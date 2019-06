D. Dolores, Guardiola e #PORN. Os memes do Portugal-Holanda

Ainda faltavam três quartos de hora para o início da partida quando os memes começaram a pingar nas redes sociais. O primeiro de todos os grandes especialistas do assunto — dos memes, leia-se — a ceder à tentação das piadas online foi a página “JJ Bóce”, uma conta no Instagram que caricatura os momentos de Jorge Jesus. E a grande protagonista foi Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo.

“JJ Bóce” aproveitou as instastories — uma ferramenta do Instagram em que se publicam conteúdos que desaparecem ao fim de 24 horas — para brincar com Dolores Aveiro e com a chegada de Jorge Jesus ao clube brasileiro Flamengo. A página pegou numa fotografia da mãe do atacante português, que está vestida de vermelho a assistir ao Portugal-Holanda no Estádio do Dragão, e comentou: “Até a Dolores já usa as cores do Flamengo”.

A acompanhar a fotografia, em que também surge uma irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, estava uma votação em que os seguidores da página podiam exprimir o quanto gostaram da imagem. E uma canção como banda sonora: “Careless Whisper” de George Michael. Veja uma captura de ecrã desse meme aqui em baixo.

Aos 32 minutos da primeira parte, nada fazia pender o marcador para nenhum dos lados. Portugal não era capaz de marcar, mas os holandeses nem sequer se aproximavam da baliza vermelha e verde. O motivo foi explicado pela GoalPoint através de um meme: a Holanda está a seguir uma estratégia chamada “Tiki Taka”, um nome que nasceu dos tempos de Guardiola no Barcelona, em que a bola é distribuída entre cinco atletas. Mas dali para a frente… nada.

⏰ 25’ | ???????? Portugal 0 – 0 Holanda ???????? A "Laranja" mantém a bola (63%) mas ainda não fez um único disparo à baliza de Patrício, nem sequer deseqnuadrado#PORNED #NationsLeague #TodosPortugal pic.twitter.com/qLMwP5kktV — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) June 9, 2019

Futebol à parte, até o Twitter, um dos maiores berços de memes em dias de jogo, foi alvo de brincadeiras desta vez. Tudo por causa de uma das hashtag que tem sido utilizada para fazer referências ao Portugal-Holanda: #PORNED. Ora, “POR” é a parte que diz respeito a “Portugal” e “NED” é (Netherlands) a da Holanda. Mas tudo junto faz lembrar outra palavra: “PORN” ou “pornografia”, em português. E o Twitter está a ter tanto cuidado com o assunto que, clicando nessa hashtag, não se encontra uma única imagem.

#PORNED ???? Não, não é uma trend estranha, é mesmo a tag da grande final

Tudo a postos para a decisão da #NationsLeague ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/TpGaqvpPZE — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) June 9, 2019

A segunda parte do Portugal-Holanda chegou com outras emoções, mas as vermelhas e verdes levaram a melhor. Com a Holanda a uma distância segura das redes de Rui Patrício, Portugal conseguiu conquistar a vantagem aos 60 minutos de partida. Cinco minutos antes disso, mesmo antes de Guedes desfazer o empate a zero, o Goal Point encontrou o gif que melhor espelha a posição holandesa.

Continuar a ler