Depois da operação e do acidente, Guedes encarrilou – e acabou a ganhar dois troféus em três semanas

Depois do bom arranque de temporada no Benfica em 2016/17, Gonçalo Guedes arriscou uma nova aventura no estrangeiro, foi para o PSG mas perdeu brilho ao longo de ano e meio: jogou pouco, ainda menos na primeira época completa do que nos seis meses iniciais, não marcou nenhum golo e a saída tornou-se inevitável. Primeiro como emprestado, depois em definitivo, o avançado ganhou uma nova vida em Valência. E terminou da melhor forma uma época que até começou da pior forma.

Opção inicial de Marcelino García Toral no arranque da presente temporada, o português acabou por sofrer uma contrariedade que lhe retirou três meses da época, devido a uma intervenção cirúrgica realizada no Porto a uma pubalgia. Voltou a meio de fevereiro, recuperou o lugar no onze, teve ainda um acidente de viação com o seu Ferrari que envolveu ainda uma moto (e ferimentos ligeiros no seu condutor) e fechou a época em Espanha não só com o quarto lugar e consequente entrada direta na Liga dos Campeões mas também com um triunfo frente ao Barcelona por 2-1 na final da Taça de Espanha.

Em paralelo, teve também um papel importante na caminhada da equipa na Liga Europa (seria eliminada nas meias-finais com o Arsenal de Unai Emery), decidindo a eliminatória dos oitavos com o Krasnodar e bisando no primeiro jogo dos quartos com o Villarreal, na semana em que tinha marcado também ao Real Madrid para o Campeonato.

Regressados às opções de Fernando Santos na Seleção, Gonçalo Guedes começou no banco a meia-final com a Suíça, entrando para o lugar de João Félix aos 70′, ganhou uma vaga nas escolhas iniciais no encontro decisivo com a Holanda e foi o marcador do golo que decidiu a vitória na Liga das Nações, fazendo o quarto por Portugal em 17 encontros.

Liga das Nações | Portugal – Holanda | 1-0 Gonçalo Guedes, 59' ⚽ | Está feito o primeiro! Na sequência de um contra-ataque, Gonçalo Guedes remata colocado e a bola só pára no fundo da baliza de Cillessen. 11 Ligas | 7 Taças | 2.000 Jogos | Mais de 55.000 horas de desporto pic.twitter.com/FyUuwTUM3w — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 9, 2019

“Fizemos um grande jogo, agora é dar os parabéns à equipa e festejar o momento. Sinto-me muito contente e orgulhoso por representar este grupo. Realizámos um grande jogo e vencemos com todo o mérito. É fantástico jogar com o apoio do nosso público e estou feliz por ter ajudado a equipa com o golo. Lance do golo? Tinha poucos segundos para decidir, rematei e estou muito contente”, referiu nos primeiros comentários na zona de entrevistas rápidas da RTP.

Continuar a ler