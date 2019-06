Fotogaleria. Portugal entra para a história como campeão da 1ª. edição da Liga das Nações

Um golo de Gonçalo Guedes aos 60 minutos tornou Portugal o primeiro campeão da primeira Liga das Nações. A seleção portuguesa voltou a fazer história ao vencer a nova prova da UEFA, desenhada para os anos ímpares, frente à Holanda.

A festa fez-se no Dragão, antes, durante e depois do árbitro apitar para o final da partida. Com a família de Ronaldo em destaque na tribuna, Marcelo atento a cada lance e muita originalidade dos adeptos.

Veja as melhores fotografias do jogo onde Portugal se sagrou vencedor da Liga das Nações.

