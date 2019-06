Fotógrafa faz retratos de cães e gatos pretos para lutar contra o seu abandono

“Fotógrafa para as pessoas cujos animais são família”. É assim que Emma O’Brien se apresenta no Instagram. E é nesta rede social que a fotógrafa tem investido para sensibilizar os seus seguidores para o abandono de animais, em particular os de cor preta.

Os gatos pretos sofrem de um estigma relacionado com a superstição de os associar à má sorte e por isso costumam ter uma taxa de adoção mais reduzida. Quanto aos cães, a razão para não serem os preferidos costuma ser outra: as pessoas que pretendem adotar olham para os cães pretos como sendo mais agressivos do que os de outras cores.

A fotógrafa da África do Sul quis alertar para esta discriminação através de uma série de fotografias a que chamou “Black Series Rescue”.

Além do facto de as fotografias serem todas a preto e branco, Emma O’Brien tentou que houvesse uma coerência estética, onde a a forma como a luz incide sobre os animais tem um papel fundamental. Com esta série de fotografias a fotógrafa pretende conseguir aumentar as chances de os animais pretos terem uma segunda oportunidade.

Veja em baixo algumas das fotografias que compõem a séria “Black Series Rescue”:

