Irão. Pena de morte para autores de ataques com ácido. Vítimas são sobretudo mulheres

O parlamento iraniano aprovou este domingo uma medida para punir com pena de morte quem fizer ataques com ácido, avança o La Vanguardia. Nos últimos anos, este tipo de ataques tornou-se mais comum no país, principalmente contra mulheres.

Foram precisos vários anos de debate para os representantes iranianos decidirem a nova pena. No projeto de lei aprovado, o crime pode ser punido com a morte pela forca. Esta pena só vai ser aplicada nos casos de ataques com ácido “que tenham como intenção intimidar e criar a insegurança na sociedade”.

Dos 245 deputados presentes, 161 votaram a favor da nova pena. Agora, para se tornar definitivamente lei, vai ter de ser aprovada pelo Conselho dos Guardiões, que vai verificar se as novas medidas estão de acordo com a lei islâmica. Espera-se que dentro de três semanas entre em vigor.

Depois de vários ataques em 2014, houve manifestações nas ruas iranianas a exigir mudanças. Hasan Rohaní, presidente do Irão, afirmou que ia castigar esses “atos horríveis e desumanos”.

Os ataques com ácido foram perpetrados principalmente por grupos ultra-conservadores do regime iraniano, para garantir a moralidade da população. Até agora, por norma, as penas costumam ser iguais aos atos dos ataques, numa aplicação da lei de “olho por olho”. Ameneh Bahrami , a mulher da imagem, foi atacada em 2004 e tornou-se num dos casos mais conhecidos porque exigiu que o atacante fosse castigado também com ácido no olhos, como veio a acontecer.

