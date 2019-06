Marcelo abre comemorações do Dia de Portugal e diz que, em 2020, vão ser na Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu este domingo, oficialmente, em Portalegre, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com uma cerimónia de içar da bandeira nacional. O chefe de Estado afirmou que há “um compromisso” assumido de que as comemorações do Dia de Portugal, em 2020, terão lugar na Região Autónoma da Madeira, havendo a possibilidade de estendê-las à África do Sul.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas após ter visitado uma exposição das Forças Armadas, no Mercado Municipal de Portalegre, cidade em que este ano se realizam as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Para o ano, as comemorações serão na Madeira – é um compromisso já assumido. Só não foi este ano por causa das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira [em setembro próximo]”, justificou o chefe de Estado.

De acordo com o Presidente da República, em 2020, as comemorações do Dia de Portugal vão começar na Região Autónoma da Madeira “e depois, provavelmente, numa comunidade madeirense grande”.

Sobre esta questão relativa ao ponto das comemorações no exterior, Marcelo Rebelo de Sousa afastou a hipótese da Venezuela. “Eu diria, provavelmente, as comunidades sul-africanas, que há muito tempo esperam por essa oportunidade. Mas isso se definirá a seu tempo”, ressalvou o chefe de Estado.

No Jardim da Avenida da Liberdade, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, o chefe de Estado presidiu à breve cerimónia, tendo ao seu lado o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, o presidente das Comemorações do 10 de junho, o jornalista João Miguel Tavares, e autoridades militares.

Até chegar ao local do início das comemorações, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu a pé algumas centenas de metros desde o hotel em que ficou instalado no centro de Portalegre. Fez esse percurso sempre rodeado de dezenas de cidadãos, tirando sucessivamente fotografias.

Após a cerimónia do içar da bandeira nacional, cuja guarda de honra foi feita pelos cadetes da Escola Naval, o Presidente da República, sempre acompanhado pelo ministro João Gomes Cravinho, visitou demoradamente a exibição das atividades militares.

Durante a visita a esta exposição ao ar livre, assistiu a simulações de operações militares e provou piza numa cozinha de campanha do Exército, antes de se dirigir ao Mercado Municipal de Portalegre.

