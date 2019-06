O príncipe herdeiro deu luta mas o rei continua a ser um senhor: Rafael Nadal ganha Roland Garros pela 12.ª vez

O pé a limpar o pó de tijolo na linha de fundo antes do serviço, o ajeitar dos calções, os dedos a colocar o cabelo atrás da orelha. Quase uma década e meia depois, há coisas que não mudam em Rafael Nadal mas aquele miúdo acabado de fazer 19 anos que ganhou o seu primeiro Grand Slam da carreira em 2005 é hoje um homem de 33 anos com o corpo marcado por problemas físicos que o foram apoquentando ao longo do tempo. Também por isso, o espanhol foi tentando adaptar-se ao contexto em que está inserido. Até nas coisas pequenas a que ninguém liga ou nos pormenores que são apenas falados quando se chega ao sucesso.

A Marca explicava este domingo a importância da alimentação não só para o êxito de Nadal mas também de Thiem, austríaco que chegou pelo segundo ano consecutivo à final da Roland Garros após eliminar Novak Djokovic nas meias que começaram na sexta-feira, continuaram sábado de manhã e acabaram apenas à tarde. No caso do espanhol, o trabalho foi feito a longo prazo: passou a ter outro cuidado com o que comia para ter mais lesões e uma recuperação mais rápida das mesmas, com uma dieta baseada em arroz, vegetais, peixe e marisco. Objetivo final? Poder movimentar-se em campo de forma mais rápida.

No entanto, o grande segredo de Nadal está hoje no que faz durante os jogos. Em particular, no que leva no saco para o court e vai comendo durante os jogos: em vez das barras energéticas do passado, quando tinha um corpo mais “largo” e um tipo de ténis mais explosivo, passou a ter sempre consigo tâmaras, “que têm um efeito imediato no corpo e não afetam o estômago”, como explicou à publicação o médico da Federação Espanhola de Ténis, Ángel Ruiz Cotorro. “Marcamos uma espécie de períodos para comer. A ideia é que seja a partir dos 40 minutos de jogo. Às vezes esquece-se e somos nós que o temos de recordar. Com a parte da hidratação não há problemas porque as garrafas fazem parte da sua vida”, acrescentou.

Finding another level. Nadal inching closer to that 12th Roland-Garros title…#RG19 pic.twitter.com/4VFOzQffNP — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019

Essa nova “arma” terá dado jeito na batalha do espanhol frente a Thiem, bem mais consistente e evoluído do que na final do ano passado: nas alturas mais importante dos sets, cada ida à cadeira servia quase como bálsamo para Nadal recuperar o seu melhor jogo. Depois, houve a arma de sempre – a força mental. E se o terceiro set praticamente não teve história (6-1, com dois breaks a abrir nos jogos de serviço do austríaco), o primeiro obrigou Nadal a aguentar vários breaks e a conseguir um contra break que faria toda a diferença nas contas finais desse parcial (6-3) e o quarto teve mais uma vez o austríaco de 25 anos a ameaçar passar para a frente sem sucesso (6-1). Esta final não deixou dúvidas que Thiem – que venceu o segundo set por 7-5 com um break no último jogo de Nadal – é o príncipe herdeiro de Nadal na terra batida, também não deixa de ser verdade que, aos 33 anos, o espanhol permanece como rei e senhor na terra sagrada de Roland Garros.

One set apiece… Thiem takes the second set 7-5 AND his first set ever off Nadal at Roland-Garros… ???? https://t.co/cWphkWiHAk#RG19 pic.twitter.com/XLs5tQlDPU — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019

E esta viagem no tempo para a imortalidade começou com um alemão pouco conhecido hoje com 43 anos Lars Burgsmüller. Foi ele o primeiro adversário que o espanhol derrotou em Roland Garros na primeira ronda da edição de 2005, começando um legado que só consegue ter a verdadeira dimensão colocando, ano a ano, todas as campanhas do jogador em Paris:

2005 (vencedor): Lars Burgsmüller (Alemanha, 6-1, 7-6 e 6-1), Xavier Malisse (Bélgica, 6-2, 6-2 e 6-4), Richard Gasquet (França, 6-4, 6-3 e 6-2), Sébastien Grosjean (França, 6-4, 3-6, 6-0 e 6-3), David Ferrer (Espanha, 7-5, 6-2 e 6-0), Roger Federer (Suíça, 6-3, 4-6, 6-4 e 6-3) e Mariano Puerta (Argentina, 6-7, 6-3, 6-1 e 7-5)

