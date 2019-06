Rui Patrício ultrapassa Vítor Baía e passa a ser o guarda-redes mais internacional de sempre por Portugal

Estreou-se nos seniores quando ainda era júnior em novembro de 2006, numa altura em que o Sporting não tinha nem Ricardo nem Tiago e o miúdo de Marrazes foi à Madeira contribuir para uma vitória dos leões frente ao Marítimo por 1-0, defendendo uma grande penalidade no segundo tempo. Mais tarde, já titular em Alvalade, fez a primeira internacionalização com a camisola de Portugal na Luz frente à Espanha em novembro de 2010, numa goleada por 4-0 em jogo particular. Esta noite, na final da Liga das Nações e depois de ter sido fundamental para a conquista do Europeu de 2016 em França diante do conjunto anfitrião, Rui Patrício tornou-se o guarda-redes mais internacional de sempre, superando o registo de Vítor Baía.

????????Rui Patrício passa a ser o guarda-redes com mais jogos pela Seleção Nacional (81): Top 5 guarda-redes com + jogos na Seleção:

81 ????????Rui Patrício

80 ????????Vitor Baía

79 ????????Ricardo

63 ????????Bento

36 ????????Eduardo pic.twitter.com/n0vZOGawG0 — playmakerstats (@playmaker_PT) June 9, 2019

Depois de ter superado há muito o registo de Bento, mítico guarda-redes do Benfica (63 internacionalizações), Rui Patrício apanhou Ricardo, ex-Boavista e Sporting, nos encontros de qualificação para o Europeu com Ucrânia e Sérvia (79), igualou Vítor Baía na meia-final da Liga das Nações com a Suíça (80) e alcançou agora no Dragão um registo histórico de 81 encontros.

De recordar que o número 1 de Portugal cumpriu na presente temporada a sua estreia num Campeonato estrangeiro, neste caso a Premier League, tendo ajudado o Wolverhampton comandado por Nuno Espírito Santo a uma época de sonho no regresso ao principal escalão inglês onde terminou a Liga no sétimo lugar (com acesso à Liga Europa, pela conquista da Taça de Inglaterra do Manchester City frente ao Watford) e chegou ainda às meias-finais da Taça de Inglaterra.

