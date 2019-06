Sporting goleia Tondela e revalida título de campeão nacional de iniciados

Mais um ciclo de dois anos, mais um ciclo de títulos diferentes, mais um cenário repartido de vencedores nos três escalões nacionais da formação nacional no futebol: se entre 2016 e 21017 houve campeões diferentes nos juniores (FC Porto e Sporting) e repetidos nos juvenis (Sporting) e nos iniciados (Benfica), nos últimos dois anos o cenário manteve-se com vencedores distintos na faixa etária mais velha (Benfica e FC Porto) e semelhante nos iniciados (Sporting) – e provavelmente nos juvenis, face à vantagem que o Benfica tem nesta fase depois do triunfo com os verde e brancos este Seixal este sábado.

Apesar de ter começado a fase final com uma derrota no Seixal frente ao Benfica (2-1), somando ainda na primeira volta uma igualdade a três em Alcochete diante do FC Porto (estando a perder por 3-1 ao intervalo e empatando a dois minutos do fim), o triunfo em casa no dérbi por 4-3 acabou por relançar a equipa de Pedro Coelho na luta pelo título a quatro rondas do fim.

De seguida, e após vitórias com Académica (6-0, fora) e V. Guimarães (2-0, casa), os leões enfrentaram uma espécie de jogo do título no Olival frente ao FC Porto, que em caso de triunfo poderia garantir de forma matemática o título. No entanto, e depois de uma primeira parte sem golos, o Sporting conseguiu ser superior nos últimos 35 minutos e ganhar por 3-0 com golos de Isnaba Mané, Youssef Chermiti e Martim Marques, o segundo a merecer elogios pela grande execução do avançado internacional português Sub-15 de origem tunisina que nos infantis jogava ainda futsal no GD São Pedro.

???? A receção é meio golo. Que espetáculo, Youssef Chermiti!pic.twitter.com/oQafdYFC4j — Universo do Desporto (@U_Desporto) June 3, 2019

Este domingo, a precisar apenas de um empate e frente a um Tondela que contava por derrotas os nove encontros realizados nesta fase final da categoria, a formação verde e branca voltou a ser superior e garantiu a revalidação do título com uma goleada por 5-0, com golos de Luís Gomes (7′), Mateus Fernandes (33′), David Moreira (34′) e Youssef Chermiti (39′ e 70′).

Este foi o 14.º Campeonato ganho pelo Sporting nos iniciados, igualando assim o registo do FC Porto e com mais quatro do que o Benfica. A nível de formação, e depois do título conseguido pelos dragões nos juniores também na última jornada, fica apenas por decidir o vencedor do Campeonato de juvenis (que teve uma interrupção durante a realização do Europeu Sub-17), com o Benfica a ter uma vantagem de oito pontos do Sporting e dez do Sp. Braga e do FC Porto (que jogam esta segunda-feira no Minho) quando faltam apenas três jornadas por disputar.

