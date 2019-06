10 de junho. Marcelo não quer minimizar “corrupções, falências da justiça”, mas diz que somos mais que “fragilidades e erros”

(Artigo em atualização)

João Miguel Tavares foi a escolha para presidir à comissão organizadora das comemorações do 10 de junho, este ano em Portalegre – cidade de onde é natural-, e o seu discurso ficou marcado por críticas à política, à corrupção e à ideia de que “emigrar é a melhor solução”.

“Aquilo que se pede aos políticos, de esquerda ou direita, é que nos dêem qualquer coisa em que acreditar“, exaltou João Miguel Tavares. O cronista e comentador, que se apresentou como personificando o exemplo de alguém nascido no interior, que sai da cidade para ingressar na faculdade e não mais regressa à cidade de origem, recordou as ocasiões em que o Presidente da República afirmou que “os portugueses são os melhores do mundo” para desafiar essa ideia e acrescentar que “não precisamos de ser melhores”.

Falando logo a seguir, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que a frase que tem usado repetidas vezes não é consensual e justificou-o com “um complexo muito nacional que é um dos traços do nosso pessimismo, que não aprecia, por considerar primário ou exorbitante, o que tenho repetido: que quando somos muito bons somos dos melhores dos melhores”.

Ainda assim, o Presidente da República ouviu no discurso do homem que escolheu para presidir às celebrações do 10 de junho, uma “voz iconoclasta“, de “diferença, inconformismo, sinal de desejo profundo de mudança e horizontes ambiciosos”. E admitiu que foi por isso mesmo que o escolheu, para sublinhar alguns dos problemas que afetam o país:

Não podemos nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos coletivos, os nossos erros antigos ou novos. Não podemos nem devemos esquecer ou minimizar insatisfações, cansaços, indignações, impaciências, corrupções, falências da justiça, exigências constantes de maior seriedade e ética na vida publica”, disse o Presidente.

Mas Marcelo quer mais do que isso. E pediu que “ao menos no dia Portugal admitamos também que somos muito mais do que fragilidades ou erros. E é por sermos muito mais que fragilidades ou erros que temos esta historia de mais de 900 anos, que temos das comunidades mais inclusivas e coesas, apesar das desigualdades, que temos o mérito que os outros nos reconhecem mesmo quando nós hesitamos em nele nos reconhecermos”.

Servir para mais do que “pagar impostos”

Antes do Presidente da República, o ex-jornalista tinha discursado num tom claramente mais pessimista, defendendo que os portugueses não podem condenar “os filhos” ao discurso fatalista de que “Portugal é assim porque nunca foi de outra maneira”, é necessário que se sintam cada vez mais próximos do “eles”. “Eles”, neste caso, as instituições públicas, os políticos, as forças de segurança, as forças armadas.

A política falha quando deixa o país sem rumo”, afirmou, acrescentando que “os portugueses precisam de sentir que servem de alguma coisa além de pagar impostos”.

“É uma pena que por vezes pareçamos cansados de nos próprios”, considerou ainda recordando que, em Portugal, se passou de uma “exaltação heróica” para o “receio de usar a palavra descobrimentos”.

Criticando a “exaltação patriótica” e a falta de “paixão por cada ser humano”, para o ex-jornalista é preciso que cada 10 de junho passe a ser “feito de pessoas comuns para pessoas comuns”: “Uma festa do português anónimo, da arraia-miúda, daquelas pessoas que todos os dias fazem mais por este país do que elas próprias imaginam”.

Aos políticos portugueses o ex-jornalista deixou um desafio: “cabe aos políticos que dirigem Portugal” propor “um caminho inteligível e justo”, oferecendo à comunidade que lideram um “objetivo claro”.

Para os jovens portugueses ficou reservada a “esperança” de que nem tudo se resume a currículos e ao conhecimento de pessoas privilegiadas: “E se vos perguntarem ‘quem é que tu achas que és?’, respondam apenas: ‘Sou um cidadão que todos os dias faz a sua parte para que possamos viver num Portugal melhor e mais justo’“.

Continuar a ler