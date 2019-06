Ator brasileiro e pais assassinados pelo sogro

Rafael Miguel, o ator brasileiro de 22 anos que participou mo último remake de “Chiquititas”, e os pais foram assassinados este domingo, avança a imprensa brasileira. Segundo a polícia, os três teriam ido à casa da namorada do rapaz para falarem sobre a relação de ambos, quando o pai dela abriu fogo e atingiu os três. O suspeito pôs-se em fuga e ainda não foi detido.

“Só queríamos ser livres para amar, sem medida. Queríamos explorar o mundo e explorar a vida. Crescer, lado a lado, como um só”, lê-se no mural de Isabela Tibcherani, a namorada de 18 anos que tem como imagem de perfil um fundo negro, mostrando que está de luto. As últimas publicações nas redes sociais, Facebook e Twitter, mostram alguns desabafos de como se está a sentir, mas não contam o que terá acontecido na sua casa, em São Paulo, no Brasil.

Vários jornais brasileiros dão conta do relato do jornalista Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, da Record TV, na rede social do Instagram, em que publica um vídeo com “último beijo” do casal e explica como Isabela tinha um pai possessivo e ciumento.

“O namoro proibido era controlado de perto por Paulo Cupertino Matias. Um homem possessivo e temido por toda família e amigos. Ele fugiu após ter atirado. Estou fazendo esse post aqui para me solidarizar com Isabela que é tão vítima quanto os que morreram. A menina que ajudou Rafael a se livrar da depressão era única responsável pelo sorriso do menino nos últimos meses. Esforçado e talentoso, Rafael Miguel sentiu o sabor do sucesso, mas sofreu com a instabilidade da carreira que escolheu. Ao contrário do boato divulgado, Isabela não está grávida. Amigos dizem que o pai ciumento e doente fez com que ela apagasse todas as conversas com o namorado do telefone. Mas as boas lembranças, se Deus quiser, vão superar o trauma que essa menina viveu hoje”, escreveu.

Rafael ficou conhecido no Brasil depois de participar num anúncio em que pedia brócolos à mãe durante as compras. Fez de Paçoca, em “Chiquititas”, no SBT. Na TV Globo foi Percival em “Pé na Jaca”, em 2007. Os pais tinham 52 e 50 anos.

