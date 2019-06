Avioneta tenta aterrar no Montijo e atinge três carros

(Artigo em atualização)

Uma aeronave colidiu esta tarde de segunda-feira com três carros que circulavam na A12, perto do Montijo, no sentido Sul / Norte, confirmou fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro ao Observador. Há pelo menos dois feridos a registar. Este foi o segundo caso registado em menos de 24 horas.

As autoridades foram alertadas para o acidente pelas 15h26. As primeira informações davam conta de dois carros, só depois se falou em três. Pelas 16h00 estavam no local uma Viatura de Emergência Médica do Barreiro e bombeiros do Pinhal Novo, num total de 18 operacionais e seis viaturas. Pelas 17h00 chegou uma equipa da Rotax Aircrafts Engines para avaliar o estado da avioneta.

A mesmo testemunha contou que os dois feridos eram os ocupantes da aeronave. Terá sido a mulher que seguia ao lado do piloto que sofreu ferimentos e terá ficado encarcerada, mas os ferimentos acabaram por revelar-se pouco graves. O piloto sofreu apenas algumas escoriações e terá contado que tentou fazer uma aterragem de emergência. Ainda assim, ambos foram transportados para o Hospital de Setúbal.

Dos três carros atingidos, não houve feridos a registar e, pelas 16h30, já nenhum deles se encontravam no local. Um circulavam no sentido Setúbal e teve que ser rebocado. Dois vinham no sentido contrário e seguiram, depois, caminho, informou o comandante adjunto dos Bombeiros de Pinhal Novo, Paulo Costa.

O comandante solicitou uma aterragem de emergência na A12 e ao fazer a aproximação à A12 tocou em três veículos, não havendo vítimas a registar nesses veículos — dois veículos no sentido sul-norte e um veículo no sentido norte-sul. Dois dos veículos continuaram a circular. O terceiro teve uma pancada mais grave que, neste momento, está a ser levado por um ponto socorro”, disse ao Observador Paulo Costa.

Fonte do Comando da GNR disse ao Observador que o acidente se registou ao quilometro 11,5. E que a avioneta chocou contra o separador central, sendo que foram as asas que colidiram com as viaturas que ali circulavam. Assim, as faixas de rodagem estão obstruídas pela aeronave ao longo de cerca de um quilómetro, mas “o trânsito circula normalmente” por uma via em cada um dos sentidos, garante a mesma fonte oficial. Já depois desta informação, testemunhas no local alertaram para a fila que se começava a formar, já com cerca de dois quilómetros.

Avioneta fez aterragem de emergência em autoestrada no Pinhal Novo e colide com dois automóveis https://t.co/StM4DnMVVq — tvi24 Últimas (@tvi24ultimas) June 10, 2019

Menos de 24 horas antes, avioneta caiu em Leiria

Menos de 24 horas antes, duas pessoas morreram na sequência da queda de uma avioneta no aeródromo José Ferrinho, em Leiria. O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 17h12 de domingo.

No local chegaram a estar mais de 20 bombeiros e oito veículos, um número que foi aumentando desde que o alerta chegou aos Bombeiros de Leiria até ao fogo ter sido declarado extinto. Segundo apurou então o Observador, as duas vítima que seguiam no ultraleve eram um instrutor de pilotagem e um aluno. O instrutor era natural de Leiria e tinha 67 anos. O outro ocupante da aeronave tinha 41 anos.

Uma fonte do aeródromo afirma que a ultraleve pertence ao espólio de veículos do aeródromo. Quanto às causas do acidente, as autoridades ainda não avançaram com qualquer informação, estando já a investigar.

De acordo com o relato de um habitante da aldeia de Barosa que assistiu ao acidente, “a avioneta estava claramente descontrolada, deu pelo menos duas piruetas no ar antes de cair“.

Segundo relataram fontes no local, os destroços ficaram totalmente carbonizados, dificultando a missão de distinguir as diferentes partes da ultraleve.

