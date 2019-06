Liga das Nações. Pensada por um português, organizada em Portugal e a colocar o Engenheiro no topo da história

Tudo terá começado ainda no longínquo ano de 2014, quando Portugal tinha apenas no seu currículo a nível sénior uma final perdida frente à Grécia no Campeonato da Europa de 2004. Nessa altura, Tiago Craveiro, diretor geral da Federação Portuguesa de Futebol, discutia com o grego Theodore Theodoridis, que era o líder do Comité de Competições de seleções, uma nova prova que pudesse acabar de vez com os particulares que pouco ou nada acrescentavam aos próprios técnicos nacionais. Tirou notas, num caderno. Uns anos depois, percebe-se que foi daí que nasceu aquilo que hoje se festeja: a Liga das Nações.

Michel Platini, que era à data presidente da UEFA, recebeu de Gianni Infantino esse draft de ideias através de uma fotografia e teve dúvidas sobre a possibilidade. As oportunidades que daí poderiam nascer eram bem percetíveis mas, como contou o jornal Record, as renitências eram muitas, o que promoveu um encontro com cinco das principais federações europeias. Wolfgang Niersbach, da Alemanha, mostrou-se contra. Michel van Praag, da Holanda, também. Ángel Villar, da Espanha, idem. Quando Tiago Craveiro respondeu às dúvidas existentes, mostrando ainda o impacto financeiro que daí poderia surgir através das próprias transmissões televisivas, percebeu-se que afinal poderia fazer sentido. Com um novo líder na UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, a Liga das Nações avançou mesmo e Portugal conquistou a sua primeira edição, tendo ainda organizado a Final Four da competição no Porto e em Guimarães com Suíça, Holanda e Inglaterra.

????????Portugal conquistou a primeira ????UEFA Nations League, somou 4 vitórias e 2 empates, marcou 9 golos e sofreu 4. ⚠️Vitórias frente ????????Itália, ????????Polónia, ????????Suíça e ????????Holanda, os dois empates (Itália e Polónia) com praticamente garantido o apuramento para a Final Four. pic.twitter.com/eGdy63XHHe — playmakerstats (@playmaker_PT) June 9, 2019

Depois do triunfo no Campeonato da Europa de 2016, em França, a Seleção Nacional conquistou mais um grande troféu, quase que apagando também a derrota no jogo decisivo do Europeu de 2004 na Luz, com a Grécia. Ponto comum aos dois sucessos, jogadores à parte: Fernando Santos, o Engenheiro que comandou Portugal às duas maiores páginas de sucesso. Um feito ao nível que tinham conseguido Vicente del Bosque e Joakim Löw por Espanha e Alemanha, respetivamente.

Nos últimos 10 anos, depois de ????????Del Bosque [Mundial 2010, Euro 2012] e ????????Joachim Low [Mundial 2014, Confederações 2017] , agora ????????Fernando Santos [Euro 2016 e Nations League 2019]. ????????Fernando Santos conquistou duas das quatro últimas fases finais de Seleções Nacionais pic.twitter.com/AMbOIVk0lc — playmakerstats (@playmaker_PT) June 9, 2019

“Os jogadores têm feito um trabalho fantástico. Não temos tempo para criar rotinas e automatismos, eles acreditam no treinador. Às vezes as coisas não são perfeita, mas não é por falta de empenho. Para este jogo entendi que esta era a melhor forma para ganhar. Mesmo nos momentos maus esta equipa é fortíssima. Não é só a entidade A, B, ou C, são 60 ou 70 pessoas que quando se encontram vêm com um sorriso nos lábios. Para nós é um grande prazer estarmos juntos num estágio, nem que seja só de seis ou sete dias”, destacou o selecionador nacional no final do encontro, já na sala de conferências de imprensa.

????????Portugal é a 19.ª Seleção Nacional a conquistar 2+ títulos. ????Seleções europeias com mais títulos

8 ????????Alemanha

6 ????????França

5 ????????Itália

4 ????????Espanha

2 ????????Portugal

2 ????????Dinamarca pic.twitter.com/mSmqRHd4oB — playmakerstats (@playmaker_PT) June 9, 2019

“Graças a Deus que vamos atrás dos objetivos, procuramos com toda a capacidade, os jogadores são incansáveis. Isto é fruto do trabalho deles e dos meios que a Federação coloca à nossa disposição. Há cinco anos que somos uma família quase indestrutível, que sabe do que é capaz e o que pode fazer. Sabíamos que podíamos vencer este jogo. Sempre disse disso aos jogadores e eles sabiam que podíamos ganhar. Do outro lado tivemos um grande adversário, a Holanda é uma grande equipa mas Portugal fez um excelente jogo”, tinha salientado antes, a propósito de uma final onde a Seleção conseguiu sempre ser melhor.

Mas esta foi também uma semana especial para Fernando Santos, um técnico sempre avesso aos destaques individuais ao seu trabalho: depois do triunfo com a Suíça, o Engenheiro tornou-se o selecionador com mais vitórias pela equipa portuguesa em jogos oficiais, superando os 25 triunfos de Luiz Felipe Scolari; esta noite, subiu para os 27 e também aí aumentou o seu legado.

⚠️Conquistaram o Euro e a Nations League pela Seleção AA:

????????Rui Patrício

????????José Fonte

????????Pepe

????????Raphael Guerreiro

????????Moutinho

????????Danilo

????????William

????????Cristiano Ronaldo

????????Rafa Silva

????????Eder

????????João Mário

????????Renato Sanches pic.twitter.com/jaryP6gzGi — playmakerstats (@playmaker_PT) June 9, 2019

“Esta alegria é para os portugueses, pelo apoio constante que nos deram, mais uma vez a claque. As claques são fundamentais, houve momentos em que parecia que o jogo estava a acalmar e a claque puxava por eles [jogadores]. A Seleção Nacional é, acima de tudo, a representação do povo. Quando digo o povo digo as pessoas, os portugueses. Hoje é a véspera do Dia de Portugal, amanhã será ainda mais risonho. É assim quando se ganha. Muito obrigado a eles. Divirtam-se que eu também o vou fazer”, comentou. “Gratidão? “Não gosto de falar sobre mim, acho presunção. A apreciação do meu trabalho tem de ser feita por vocês, o que vou levar é este carinho que sinto na rua todos os dias. Este carinho é o ‘obrigado’. Escusam de o dizer, porque foi de muito boa vontade”, concluiu o selecionador nacional ainda no Estádio do Dragão.

