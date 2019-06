Helicóptero cai no topo de edifício em Nova Iorque. Há um morto

(em atualização)

Um helicóptero caiu esta tarde no topo de um edifício da 7.ª Avenida, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O piloto terá tentado aterrar no topo do arranha céus, mas não conseguiu evitar o acidente. Há registo de, pelo menos, um morto — presumivelmente, o único tripulante do aparelho. Os edifícios vizinhos foram evacuados, mas o incêndio causado pelo acidente já foi extinto.

O governador do estado de Nova Iorque disse, entretanto, aos jornalistas que o piloto terá comunicado uma situação de emergência a bordo. Andrew Cuomo não quis, para já, confirmar a existência de vítimas.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019