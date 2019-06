Mensagens privadas relevam que Sérgio Moro trocava impressões com procurador da Lava Jato

A agência de notícia The Intercept Brasil publicou na noite de domingo uma série de conversas tidas por mensagem na aplicação Telegram entre o juiz que agora é o ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagol, responsável pela investigação Lava-Jato. Ambos terão falado sobre a operação e terão trocado impressões sobre os passos a dar, quando a lei define que estes dois magistrados devem trabalhar com independência um do outro.

As conversas, que chegaram ao The Intercept por uma fonte anónima, foram divulgadas dias depois de as autoridades brasileiras terem aberto uma investigação por se suspeitar que alguém pirateou o telemóvel do agora ministro Sérgio Moro. Na imprensa brasileira começam a cair reações à divulgação destes diálogos e há quem diga que não se trata de uma ilegalidade, mas de uma violação da ética. O Ministério Público também já reagiu dizendo que a equipa da Lava-Jato foi vítima de “uma ação criminosa de um hacker”.

A ação vil do hacker invadiu telefones e aplicações de procuradores usados para comunicação privada e de trabalho, tendo havido ainda a subtração de identidade de alguns dos seus integrantes. Não se sabe exatamente ainda a extensão da invasão, mas sabe-se que foram obtidas cópias de mensagens e arquivos trocados em mensagens”.

No The Intercept são divulgadas conversas quando Moro era juiz instrutor dos processos de corrupção investigados pela Lava-Jato, entre eles o caso do tríplex em Guarujá que acabou com o ex-Presidente Lula da Silva. Num desses diálogos, Moro — tratado pela equipa resposnável pela Lava-Jato por “russo” — sugeriu ao procurador que “trocasse a ordem de fases da Lava-Jato”, pediu para que “fosse mais célere em algumas operações” e deu conselhos e pistas informais de investigação.

A large trove of documents reveals serious ethical violations and legally prohibited collaboration between the judge and prosecutors who last year convicted and imprisoned former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva on corruption charges. https://t.co/p2qZsgVyWO — The Intercept (@theintercept) June 10, 2019

É ainda transcrita uma conversa entre o juiz e o procurador sobre a decisão de divulgar publicamente as escutas telefónicas feitas pela Polícia Federal ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva​, na altura da tentativa de nomeação de Lula para cargo de ministro da Casa Civil.

— A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação, confirma?, perguntou Dallagnol

— Qual é a posição do MPF [Ministério Público Federal]?”

–Abrir”, respondeu o procurador.

Tal como na lei portuguesa, no Brasil o Ministério Público e o juiz do processo não podem delinear estratégias juntos. O juiz deve confirmar ou recusar as ações dos procuradores. Para o juiz Aurélio de Mello, ao serviço do Supremo Tribunal brasileiro, não foram no entanto cometidas ilegalidades. À Folha de São Paulo, o magistrado diz que lhe parece ter havido “um desvio ético”, que causa dúvidas sobre esta distância entre julgador e acusador.

Mensagens atribuídas a @SF_Moro e ao procurador @deltanmd do Ministério Público Federal (MPF), sugerem que os dois combinaram atuações enquanto trabalharam na operação Lava-Jato. https://t.co/3P9m21Tqxh pic.twitter.com/LhIYjT4HLS — O Globo Brasil (@OGloboPolitica) June 10, 2019

Já o ministro Sérgio Moro divulgou na rede social Twitter e no portal de notícias O Antagonista uma nota no domingo, defendendo-se das alegações sobre supostos desvios da sua conduta quando era juiz responsável pela maioria dos casos da operação Lava Jato em primeira instância.

Sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site Intercept neste domingo, 9 de junho, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores. Assim como a postura do site que não entrou em contacto antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo”, escreveu Moro.

“Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato”, acrescentou.

Entretanto um grupo de advogados já veio pedir que a Procuradoria determine desmantelamento da equipa de investigadores da Lava Jato e que Sergio Moro se demita do Conselho Nacional de Juízes, perdendo o direito ao vencimento.

Continuar a ler