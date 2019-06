Vaticano diz que as pessoas não podem escolher o seu género. Documento oficial choca ativistas católicos

O Vaticano renegou esta segunda-feira a ideia de que o género de uma pessoa possa ser diferente do sexo com que nasceu. Segundo o The Washington Post, a Igreja Católica também afirmou que a fluidez de identidade não é “baseada nas verdades da existência.”

O direito de “escolher um género”, afirmou o Vaticano através de um comunicado oficial, está em “contradição direta com o modelo de casamento enquanto união de um homem com uma mulher.”

Este documento, apresentado em forma de guia para educadores Católicos, prende-se firmemente aos ensinamentos tradicionais de género e sexualidade. Membros de comunidades LGBT que também são crentes afirmam que esta tomada de posição confirma os pontos de vista que acreditavam estar a mudar.

“Isto leva-nos de volta à Idade das Trevas”, afirmou Marianne Duddy-Burk, a presidente executiva da associação DignityUSA, um grupo de advoga a inclusão e igualdade LGBT dentro da Igreja. “Acho que é incrivelmente insensível ainda estarmos a falar sobre género e sexualidade enquanto escolha ou capricho momentâneo, em vez de o vermos como uma identidade atribuída por Deus.”

O comunicado, que foi emitido pelo departamento do Vaticano associado à educação, coincidiu com o mês em que se celebra o Orgulho Gay um pouco por todo o mundo. Não foi assinado pelo Papa Francisco, mas sim por dois cardeais importantes — Giuseppe Versaldi e Angelo Vincenzo Zani — da Curia Romana.

Esta tomada de posição surge numa altura em que a Igreja enfrenta uma crescente secularização — quando muitos dos seus ensinamentos sobre a sexualidade estão a ser vistos como ultrapassados. Francisco já expressou várias vezes a vontade de se aproximar às comunidades LGBT mas, ao mesmo tempo, também já fez finca pé sobre os assuntos ligados à identidade de género — “É terrível”, afirmou o Papa em 2016.

Falando sobre a importância de ouvir e “compreender os eventos culturais das últimas décadas”, esta missiva também refere uma crise na educação sexual, uma “desorientação” que está a desestabilizar a ideia de família e a cancelar as diferenças entre homens e mulheres.

A Igreja deixou claro que as crianças têm o direito de crescer numa família “com um pai e uma mãe”. O mesmo documento citou um discurso anterior do Papa Francisco sobre como as crianças beneficiam de ver a masculinidade representada no pai e a feminilidade na mãe.

Breaking: Vatican document takes aim at "gender theory." It rightly calls for "dialogue" and "listening," but sets aside the real-life experiences of LGBT people. Sadly, it will be used as a cudgel against transgender people, and an excuse to argue that they shouldn't even exist. https://t.co/UMAIKitD9w

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 10, 2019