As regras e as proibições de um dos casamentos mais aguardados em Espanha. Sergio Ramos casa este sábado

O jogador de futebol Sergio Ramos, de 33 anos, vai casar com a namorada de longa data, Pilar Rubio (41), já no próximo dia 15 de junho. O enlace acontece na Catedral de Sevilha, pelo que são muitos os detalhes da cerimónia privada, que acontece à porta fechada e está sujeita a várias regras.

O capitão do Real Madrid e a apresentadora de TV estão juntos há sete anos e têm três filhos em conjunto. Para celebrar a união, marcada para daqui a sensivelmente uma semana, as visitas guiadas à catedral e à torre sineira Giralda vão ficar restringidas uma hora e meia antes do casamento. As bilheteiras para comprar os ingressos de acesso aos dois monumentos encerram às 15h30, uma vez que o enlace está marcado para as 18h. Às empresas turísticas associadas à catedral foi pedido que se mantenham longe do monumento, já que esta é uma celebração “de carácter privado”, tal como escreve o espanhol ABC.

Os 400 convidados terão de conciliar as normas estabelecidas pelo casal, bem como aquelas associadas à igreja. Os convites vieram precisamente com uma lista de instruções: os telemóveis, por exemplo, estão proibidos e vão ficar numa sala própria, acessível apenas para chamadas de emergência, sendo que todos os convidados terão de usar uma tatuagem na forma de um unicórnio como indicativo do convite, já que o adesivo é unipessoal e intransmissível. O mesmo funciona como uma espécie de palavra passe que garante o acesso à festa.

Os três filhos do casal vão levar os anéis, mas não vão ter acesso à festa posterior, já que não é permitida a entrada de menores. E se os homens terão de usar fraque, as mulheres terão de usar vestidos longos, sendo que há tonalidades expressamente proibidas: branco, vermelho, rosa, laranja ou verde.

O copo de água daquele que é considerado um dos casamentos do ano em Espanha acontece numa quinta de 42 hectares a poucos quilómetros de Sevilha. Segundo consta, parte da música ficará a cargo dos AC / DC, banda da qual a noiva é fã.

