Avançado Edgar Costa renova com Marítimo

O avançado Edgar Costa renovou contrato com o Marítimo, anunciou esta terça-feira o clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol, sem revelar a duração do novo vínculo.

O capitão dos ‘verde rubros’, que terminava contrato no final de junho, completou cinco temporadas no Marítimo, com um registo total de 162 jogos e 19 golos.

“O meu grande objetivo era continuar no Marítimo, porque sinto-me em casa. É aqui que está a minha família e, por isso, estou muito feliz. Espero que os adeptos continuem do nosso lado, porque tenho a certeza que, todos juntos, somos mais fortes”, afirmou, em declarações reproduzidas no comunicado do emblema maritimista.

O extremo, de 32 anos, natural de Câmara de Lobos, fez formação no União da Madeira e passou também por Nacional e Moreirense.

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, mostrou-se “contente” com a extensão do contrato, considerando Edgar um “exemplo a seguir” e disse esperar a “mesma entrega e dedicação” para ser uma “mais-valia a passar a identidade” do clube.

