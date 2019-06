Continental Mabor investe 100 milhões de euros para ampliar unidade de Vila Nova de Famalicão

A Continental Mabor vai investir 100 milhões de euros na ampliação da unidade de Vila Nova de Famalicão para produzir três novos modelos de pneus, estando prevista a criação de mais 100 postos de trabalho, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara Municipal de Famalicão explica que o objetivo é “produzir pneus para veículos de movimentação de terras e para aplicações portuárias, de jantes superiores a 24 polegadas de diâmetro, num total de três novos modelos”.

A ampliação do complexo “que reforça a aposta estratégica de crescimento” daquela multinacional alemã deverá estar concluída em dois ou três anos.

O novo pavilhão industrial, que está a ser construído junto da unidade de produção de pneus agrícolas, “estará equipado com os mais modernos equipamentos e dispositivos automáticos, que foram desenhados para produzir pneus radiais englobando elevados padrões ergonómicos”, adianta o administrador executivo do Grupo Continental e responsável para a divisão de pneus, Christian Kötz, citado no comunicado da autarquia.

A multinacional está ainda a ampliar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Lousado, em Famalicão (distrito de Braga), que será utilizado para testes de performance e de qualidade de todos os pneus agrícolas, pneus para portos e para movimentação de terras.

“Com estes investimentos reforçamos a presença em Lousado e desenvolvemos uma fábrica que é das mais eficientes, apoiada num centro de competências para pneus radiais gigantes para uso fora da estrada”, sublinha Christian Kötz, acrescentando que esta nova unidade faz parte da estratégia de crescimento da Visão 2025 do Grupo Continental.

Para o presidente da Continental Mabor em Portugal, Pedro Carreira, “este novo investimento reflete, uma vez mais, a confiança do acionista na equipa de Lousado” e segue a estratégia da equipa que lidera para a sustentabilidade da empresa, enfatizando o apoio do Estado português, “sem o qual não seria possível trazer mais este novo e importante investimento para a nossa comunidade e para o nosso país”.

Desde que chegou a Portugal, em 1990, a multinacional alemã já investiu 820 milhões de euros na unidade de Lousado através de sucessivas ampliações.

Já o presidente da autarquia, Paulo Cunha, destaca a importância deste investimento para o concelho: “Vem reforçar o reconhecimento da casa-mãe da empresa pela competitividade do território e pela qualidade dos recursos humanos”.

“A Continental é uma empresa de referência mundial e o seu crescimento em Famalicão nas últimas décadas, associado a investimentos que se traduzem em emprego de qualidade, é uma grande notícia para Famalicão e para o país”, afirma o autarca.

Em 2018 a Continental Mabor produziu cerca de 18 milhões de pneus para viaturas de passageiros e comerciais ligeiros e mais de 11 mil pneus agrícolas, tendo fechado o ano com mais de 2.150 pessoas no seu quadro permanente.

Continuar a ler