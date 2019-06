Deputados recusam pedido de escusa de Armando Vara e mantêm audição

Todos os deputados votaram a favor da vinda de Armando Vara, recusando assim o pedido de escusa recebido na sexta-feira. Os serviços da comissão de inquérito analisaram o pedido de Vara e consideraram que tal como Joaquim Barroca, pode pode invocar o segredo de justiça quando for questionado sobre factos pelos quais foi constituído arguido e acusado no processo Operação Marquês. Vara está detido desde janeiro deste ano, após condenação do caso Face Oculta.

A falta de informação não foi considerado um argumento suficiente por parte dos serviços do Parlamento, adiantou o presidente da comissão de inquérito, Leite Ramos. A audição está agendada para o dia 14 de junho, próxima sexta-feira.

Duarte Pacheco do PSD defendeu que a audição deve ser mantida. Admite que a escassez de informação útil invocada por Vara é pertinente, mas recorda que essa situação afeta outros antigos administradores da Caixa. E espera que a memória de Vara esteja melhor do que a de outras pessoas que estiveram na comissão e que mesmo com documentos não se lembram nada.

