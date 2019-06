Derrame de combustível em avião da TAP obriga à retirada dos passageiros

Um derrame de combustível durante o abastecimento de um avião da TAP obrigou na manhã desta terça-feira à retirada de vários passageiros da aeronave. O incidente ocorreu enquanto o avião estava estacionado no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, noticia o Correio da Manhã.

O avião tinha como destino Viena, na Áustria, e a partida estava agendada para as 8h05 da manhã. O incidente ocorreu quando o Airbus estava estacionado e os passageiros ocupavam os seus lugares no interior da nave. Várias equipas de limpeza procederam, imediatamente, à limpeza e remoção do combustível no local, refere a mesma fonte.

A TAP trocou, depois, de avião e os passageiros vão seguir para o destino ainda durante a manhã desta terça-feira. As autoridades estão a investigar as causas do incidente.

