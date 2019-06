Dia aborrecido no escritório? Experimente o novo Grand Prix do Japão – corridas de cadeiras de escritório

Há um novo Grande Prémio no Japão. Não é de MotoGP nem de Fórmula 1, mas sim de cadeiras de escritório. Sim, pode parecer estranho mas estas corridas atraem todos os anos dezenas de participantes e envolvem várias corridas a nível nacional. O objetivo é simples: fazer o máximo número de voltas possível à volta de um percurso de 200 metros em apenas duas horas.

As corridas de cadeiras de escritório nasceram há dez anos e foram inspiradas na Fórmula 1 e nos famosos percursos de Le Mans. O fundador desta “modalidade” explica ao Japan Times que teve a ideia quando viu uma corrida de triciclos. “Queria inventar algo que nunca ninguém tinha feito”, afirmou Tsuyoshi Tahara.

E assim foi. As equipas são formadas por três pessoas e a técnica é simples: correr de costas e dar balanço com os pés. Apesar de se tratarem de “corridas de escritório”, os racers não precisam de envergar fato e gravata e podem escolher as próprias roupas. Vários optam por levar máscaras alegóricas.

As corridas começaram em Kyoto em 2009 e este ano terão dez edições do Grande Prémio. No Grand Prix da cidade de Hanyu de sábado, correram 55 equipas. Os Kitsugawa Unyu, grupo vencedor pelo segundo ano consecutivo, correu durante horas nas suas cadeiras. “Enganaram-me e eu tive de participar”, brincou um dos vencedores, Satoru Taguchi, que formou equipa com pais de colegas da escola do seu filho. “Estou mesmo muito dorido”, confessou.

A equipa vencedora foi, ainda, premiada com um saco de 90 quilos de arroz, que os corredores tiveram dificuldade em transportar devido ao cansaço.

A próxima corrida já está agendada e realiza-se na Prefeitura de Iwate, em julho.

