Empresa do Porto, ITSector, incentiva natalidade com prémios de 500 euros por cada filho

Conciliar o trabalho com a família é cada vez mais difícil, mas uma empresa de desenvolvimento de software do Porto quer mudar isso. A ITSector decidiu dar um prémio de 500 euros aos colaboradores da empresa por cada filho que estes tenham, noticia o Dinheiro Vivo.

A medida de apoio à natalidade na ITSector não é novidade. Desde 2015, a empresa já “beneficiou 56 colaboradores”, explica Maria Inês Domingues, diretora de recursos humanos da empresa. Estes incentivos traduzem-se num investimento total de 28 mil euros por parte da empresa do Porto.

É, no fundo, uma demonstração simples do quanto queremos promover o bem estar e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, reconhecendo a importância desta dimensão na nossa vida e no nosso bem estar”, conta Maria Inês Domingues.