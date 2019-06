Índia. Menino de dois anos morre depois de ficar preso em poço durante cinco dias

O caso é em tudo muito semelhante ao que aconteceu com Julen Jimenez em Málaga: Fatehvir Singh, um menino de dois anos, que caiu num poço há cinco dias na Índia, foi encontrado morto esta terça-feira, confirmaram as autoridades locais, citadas pelo La Vanguardia. Ao longo dos dias, a população realizou várias manifestações naquele local com o objetivo de denunciar o atraso na chegada dos meios de socorro.

Na passada quinta-feira, Fatehvir estava a brincar num campo perto de sua casa no distrito de Sangrur, na Índia, quando caiu dentro de um poço de 23 centímetros de diâmetro e 33 metros de profundidade. O buraco tinha sido escavado pela sua família para permitir a irrigação dos seus campos, mas estava inutilizado desde 1991. Ainda não se sabe, no entanto, o que aconteceu ao certo para a criança cair dentro do poço, uma vez que este estaria tapado com um saco de areia.

#WATCH Punjab: Two-year-old Fatehveer Singh, who had fallen into a borewell in Sangrur, rescued after almost 109-hour long rescue operation. He has been taken to a hospital. pic.twitter.com/VH6xSZ4rPV — ANI (@ANI) June 11, 2019

Vijay Inder Singla, representante eleito da Assembleia Legislativa de Punjab, disse à Agência France-Presse que “o menino já não está vivo, foi levado às cinco da manhã” para a cidade de Chandigargh através de um helicóptero. Ao longo dos dias, Fatehvir Singh foi tendo acesso a um tubo de oxigénio, mas não conseguia nem comer nem beber. Quando chegou ao hospital, foi declarado morto.

Um dos socorristas, citado pelo IndiaToday, explicou que a profundidade do buraco paralelo que a equipa escavou para resgatar a criança era maior do que o nível onde Fatehvir estava preso e que isso levou a um atraso nos trabalhos de resgate. No local esteve uma equipa de resposta a desastres nacionais, a polícia, a proteção civil, moradores e voluntários.

A população, no entanto, critica o atraso das operações de resgate devido à “falta de assistência técnica”, explicou Kultar Singh, um habitante daquela localidade. Segundo os populares, as equipas de resgate não tinham profissionais e tecnologia necessária para lidar com uma situação como esta. Por sua vez, o diretor executivo de Punjab, Amarinder Singh, ordenou que fossem tomadas medidas contra todos os poços abertos em todo o Estado.

