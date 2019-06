Metropolitano de Lisboa aposta em espaços de apoio ao passe Navegante

O Metropolitano de Lisboa vai disponibilizar três novos espaços de apoio ao passe Navegante em estações da rede devido ao crescimento da procura daquele título de transporte, anunciou a empresa esta terça-feira.

“Considerando o crescimento na procura e com o objetivo de reforçar o seu serviço ao cliente, o Metropolitano de Lisboa, disponibiliza, desde o dia 5 de junho, na estação Jardim Zoológico, o primeiro de três Espaços Navegante. Neste espaço os clientes têm ao seu dispor serviços de venda e de apoio para questões específicas relacionadas com os novos passes Navegante”, indicou o Metro num comunicado.

Ainda durante este mês, o Metropolitano de Lisboa vai disponibilizar mais Espaços Navegante nas estações Entre Campos e Alameda II.

A empresa indicou ainda que, “entre 26 de abril e 25 de maio de 2019, registou 14,5 milhões de validações, traduzindo-se num aumento de 5,8% de passageiros transportados em relação ao igual período do ano anterior”.

Segundo o documento, neste período, registou-se um aumento de 70% na venda dos cartões Lisboa Viva, tendo a venda de passes evidenciado um aumento de 22,5% (146.884 passes vendidos) e os títulos ocasionais uma redução de 9,3%.

Para responder ao aumento da procura, o Metropolitano de Lisboa disse que “tem vindo a reforçar a oferta através do aumento da frequência dos comboios e da inerente redução dos tempos de espera”.

A empresa referiu ainda no comunicado que vai continuar a monitorizar a procura, de modo a “adotar as medidas que se venham a considerar necessárias, para melhorar a qualidade do serviço de transporte prestado”.

