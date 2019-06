Michael Cane apaixonou-se pela mulher depois de a ver num anúncio de TV

Michael Caine estava em casa com um amigo quando surgiu na televisão um anúncio da Maxwell House, uma marca norte-americana de café. Nele aparecia Shakira, uma jovem atriz brasileira, ao lado de dois homens mascarados de mariachis. “Vamos para o Brasil amanhã. Eu tenho muito dinheiro. Vamos lá encontrá-la”, disse Michael Caine ao amigo. Foram precisas onze chamadas para que Shakira aceitasse um encontro com o ator britânico. Agora estão casados há 46 anos e têm uma filha de 42.

A história foi contada pelo próprio ator no programa “Interview” de Andrew Denton. Depois de descobrir que não precisava de atravessar o Atlântico para encontrar a mulher do anúncio, Michael Caine não conseguiu esconder o entusiasmo: “Fiquei todo contente e disse: ‘Vamos para o pub beber qualquer coisa”. Um homem entra e diz-me: ‘Nós fizemos esse anúncio. Ela não está no Brasil, está em Fulham Road’. Era a uma milha de mim”, recorda.

Quando conseguiu o contacto de Shakira, Michael Caine precisou de lhe telefonar onze vezes até que a atriz aceitasse sair com ele: “Se ela tivesse dito que não, eu pensaria: ‘Esquece’“. Mas não disse.

Em 1972, Michael Cane e Shakira começaram a namorar e acabaram por casar um ano depois. Desse relacionamento nasceu Natasha, de 42 anos. Michael Cane já tinha uma filha, Dominique, fruto do relacionamento do ator com Patricia Haines.

Questionado por Andrew Denton sobre qual é o segredo para manter um casamento durante tanto tempo — Shakira e o Michael Cane estão casados há 46 anos –, o ator desvendou que é importante resistir às tentações: “Neste negócio estamos rodeados de mulheres lindíssimas. Mas eu tenho uma em casa. Eu tenho a mais bonita que alguma vez vi e nunca me senti tentado a devanear”.

