Morreu Ruben de Carvalho, histórico dirigente do PCP

Morreu Ruben de Carvalho, jornalista e dirigente histórico do Partido Comunista Português (PCP) que fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976. Segundo o Jornal de Notícias, o jornalista morreu na madrugada desta terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Ruben de Carvalho, de 74 anos, foi também chefe de redação do semanário “Avante!”, órgão central do PCP, entre abril de 1974 e junho de 1995, chefe de redação da revista “Vida Mundial” e redator coordenador do jornal “O Século”.

Numa entrevista dada ao Observador em 2016, o dirigente comunista contou como chegou à política a partir de influências familiares e do contexto político e social dos anos 50 que “empurraram as pessoas para a esquerda”. Ruben de Carvalho foi também membro das “comissões juvenis de apoio” à candidatura do General Humberto Delgado no I Governo Provisório após o 25 de Abril de 1974, e deputado à Assembleia da República.

