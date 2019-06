Operação Teia. Presidente da Câmara de Barcelos pede para ser substituído temporariamente

O presidente da Câmara de Barcelos entregou esta terça-feira um requerimento para ser substituído do cargo, avança a RTP. A razão para a substituição prende-se com as medidas de coação que o juiz de instrução criminal titular dos autos da Operação Teia decretou para Miguel Costa Gomes, arguido naquele caso: prisão domiciliária e proibição de contacto com os funcionários do município.

O requerimento de Costa Gomes foi remetido a Armandina Saleiro, vice-presidente da edilidade eleita nas listas do PS que deverá substituir o autarca.

“Aquilo que estou proibido é de contactar com os funcionários da Câmara. A Câmara Municipal de Barcelos tem 783 funcionários e depois temos o Executivo eleito comigo, os vereadores, os adjuntos e secretários.”, afirmou o autarca de Barcelos em entrevista à RTP.

Ao que o Observador apurou, este pedido de substituição está diretamente relacionado com a estratégia de defesa do Costa Gomes nos autos da Operação Teia. O seu advogado, Nuno Cerejeira Namora, apresentou um requerimento de aclaração do despacho do juiz de instrução criminal para perceber se o seu cliente poderá contactar com o Executivo camarário. Se a resposta for positiva, Costa Gomes deverá assumir novamente o mandato, cessando o pedido de substituição agora requerido.

Na entrevista que deu à RTP, Miguel Costa Gomes admitiu, contudo, vir a renunciar ao mandato no futuro. “É evidente que se por alguma razão eu não puder exercer o cargo em nenhuma circunstância, eu ponderarei seriamente a rescisão do mandato”, afirmou.

