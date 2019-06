Frozen II tem um novo trailer e vai explicar a origem dos poderes de Elsa

O que se sabe sobre o enredo de Frozen II até ao momento? Pouco ou quase nada. Sabe-se mais ou menos isto: “Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven embarcam numa nova aventura, fora do reino de Arendelle. Porque é que Elsa nasceu com poderes mágicos? A resposta é uma ameaça ao reino e está a chamá-la”. Mas a verdade é que não vai ser preciso mais que para o filme seja um sucesso de bilheteira quando chegar o final de novembro. Ainda assim, há um novo trailer para contentamento dos fãs (sobretudo mais novos, mas não só):

“Frozen 2” é realizado por Chris Buck e Jennifer Lee e conta com as atrizes Kristen Bell e Idina Menzel a fazer as vozes das protagonistas Anna e Elsa, respetivamente. Sterling K. Brown (um dos protagonistas da série “This Is Us”) e Evan Rachel Wood (da série “Westworld”) farão parte do elenco, mas ainda não é público quais serão as suas personagens.

“Frozen 2” chegará às salas de cinema norte-americanas a 22 novembro. Em Portugal o filme deverá estrear-se um dia antes, a 21 de novembro. Horas antes de ter sido revelado o novo trailer, foi também apresentado o poster oficial do filme:

“Frozen: O Reino do Gelo”, que chegou às salas de cinema em 2013, ganhou popularidade quer pelo impacto das canções que nele se ouviam — o exemplo maior é “Let It Go”, adaptada para a versão portuguesa do filme com o título “Já Passou” — quer pelo enredo diferenciador. Ao contrário da maioria dos filmes de animação da Disney, “Frozen: O Reino do Gelo” não apresentava uma relação “príncipe-princesa” como aspeto central da narrativa, tendo ao invés duas protagonistas femininas — e irmãs.

O filme que antecedeu esta sequela venceu dois Óscares em 2014, nas categorias “Melhor Filme de Animação” e “Melhor Canção”, o último precisamente graças ao tema “Let It Go”. A canção chegou a merecer uma interpretação da estrela norte-americana da pop Demi Lovato. A versão da cantora faz inclusivamente parte dos créditos finais do filme.

Antes deste novo trailer, estas eram as imagens já conhecidas de “Frozen II”:

