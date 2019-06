Quatro passageiros de comboio morrem devido a calor extremo na Índia

Quatro passageiros morreram devido ao calor num comboio no norte Índia, região que nas últimas semanas tem registado temperaturas de entre 45 e 50.ºC, disseram fontes da empresa ferroviária e uma testemunha.

Os passageiros embarcaram na tarde de segunda-feira em Agra, vila do monumento famoso Taj Mahal, e seguiram em direção a Coimbatore, no sul da Índia.

Viajavam em carruagens sem ar condicionado, nas classes mais baratas.

“Quando o comboio se aproximou da localidade de Jhansi, 200 quilómetros a sul de Agra, os funcionários foram alertados para um passageiro que tinha perdido a consciência”, disse à AFP o porta-voz da companhia ferroviária, Ajit Kumar Singh.

“Nós requisitámos uma equipa médica para a estação mais próxima, mas descobrimos que três dos passageiros já estavam mortos”, acrescentou o porta-voz.

A quarta vítima veio a falecer no hospital. “O calor pode ter sido um fator”, disse Singh.

No pico do dia, o termómetro registou 47ºC na região, na segunda-feira. Um passageiro que fazia parte do grupo de viajantes declarou à imprensa local que a temperatura alta transformou a carruagem numa estufa. “Logo após sairmos de Agra, o calor tornou-se insuportável e as pessoas começaram a queixar-se de problemas respiratórios e de se sentirem mal”, disse o passageiro ao canal de televisão News18.

“Mesmo antes de obtermos ajuda, eles faleceram”, acrescentou. As vítimas tinham entre 70 e 80 anos, de acordo com o canal de TV.

Considerados como verão no subcontinente, os meses de maio e de junho são os mais sufocantes do ano na Índia. Durante este período, um calor considerado seco e um sol escaldante dominam o norte do país. Os termómetros subiram para níveis insuportáveis, até 50,8ºC este ano na cidade do Rajastão. A chegada gradual das chuvas de monção, entre o início e o final de junho, no norte, permitem um arrefecimento da temperatura e a rega das culturas agrícolas.

