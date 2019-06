Stelvio Quadrifoglio na passerelle do Gumball 3000

Artistas, empresários, influenciadores e filantropos. Celebridades do mundo inteiro, que gostam de automóveis compatíveis com o seu estatuto, têm no Gumball 3000 a “desculpa” perfeita para visitar uma série de países – com ênfase para os locais mais apreciados pelo jet set – e, de caminho, ajudar a Fundação Gumball a financiar as suas acções de solidariedade.

Este ano, a Alfa Romeo associa-se ao evento em conjunto com a Carrera (a marca de óculos de sol é parceira oficial do Gumball) e, além de marcar presença com um Stelvio Quadrifoglio decorado especialmente para atrair a atenção do público de 11 países por onde a caravana irá passar, vai oferecer aos convivas a possibilidade de conhecerem o centro de testes de Balocco.

Depois de partir de Míconos, a 7 de Junho, a aventura em estrada que envolve uma centena de supercarros, protótipos e exemplares únicos, rumou para a Croácia e daí até Veneza. A 12 de Junho, durante a etapa de Veneza ao Mónaco, os convivas vão ter a oportunidade de conhecer uma pista que diz muito à Alfa Romeo. A marca transalpina abre-lhes as portas da sua casa – a casa que viu nascer todos os modelos de competição do fabricante italiano.

Parte integrante da comitiva desde o arranque da edição deste ano do Gumball, um Stelvio Quadrifoglio que, por onde passa, desperta os olhares. Olhando para as fotografias que aqui publicamos, é fácil perceber a razão: os designers de Arese criaram uma pintura especial, onde o Preto Volcano surge decorado com um trevo cinzento realçado por motivos verdes fluorescentes – desde uma enorme cobra a serpentear pela lateral até à inscrição Alfa Romeo no mais clássico tipo de letra no vidro traseiro. E porque os drones são cada vez mais frequentes na cobertura deste tipo de eventos, nem falta no tejadilho o logótipo da marca em dimensões de encher o olho.

Segundo a Alfa Romeo, “esta pintura especial insere-se na decoração exibida no circuito de Fiorano a 14 de fevereiro, durante o shakedown do C38 da equipa Alfa Romeo Racing, quando Kimi Räikkönen participou na sessão de testes ao volante de uma viatura de competição com a exclusiva pintura San Valentino, alternando trevos e corações”.

Cumprida a etapa italiana, o Gumball 3000 segue para o Mónaco e depois para Barcelona, terminando a 15 de Junho em Ibiza.

