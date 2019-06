Três militares da GNR feridos em choque rodoviário a caminho de incêndio em Portalegre

Três militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR (GIPS) ficaram feridos depois de uma colisão a caminho de um incêndio que deflagra no concelho de Fronteira, em Portalegre, noticia o Correio da Manhã.

O comando distrital de operações de socorro de Portalegre esclareceu que os ferimentos surgiram na sequência de uma colisão rodoviária com uma viatura civil numa “estrada de terra batida”, segundo cita o Notícias ao Minuto. O acidente terá ocorrido próximo do local onde ainda se combatem as chamas.

Foi às 16h52 que o alerta para as chamas foi dado, na zona de Burraz, no concelho de Fronteira. O incêndio de natureza agrícola mobilizou até ao momento 99 meios humanos, 27 viaturas e três meios aéreos, e ainda não está controlado.

