Comunidade portuguesa em Cabo Verde homenageia Xutos & Pontapés na Praia

A banda Xutos & Pontapés vai ser homenageada na festa da comunidade portuguesa (Porfesta) que decorre na sexta-feira e no sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde, para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Além das tasquinhas com comidas típicas portuguesas, como caldo verde, bifanas, caracóis, sardinhas ou queijo da serra, a 10.ª edição da Porfesta vai contar com desfiles e músicas da lusofonia.

No primeiro dos dois dias de festa atuará a banda portuguesa GM — Tributo aos Xutos & Pontapés num espetáculo que visa homenagear o grupo de rock.

Ainda na sexta-feira, atuará o DJ Jones, evocando os “grupos de baile” da lusofonia. No sábado haverá diversão para a família, com palhaços, pinturas faciais, jogos tradicionais e quermesse, além da atuação do DJ Jones.

