Costa sexta-feira em Malta na VI Cimeira dos Países do Sul da União Europeia

O primeiro-ministro participa na sexta-feira, em La Valletta, capital de Malta, na VI Cimeira dos Países do Sul da União Europeia, tendo como temas centrais as perspetivas financeiras e o processo de nomeação para cargos nas instituições europeias.

Em La Valletta, além de António Costa, estarão presentes os chefes de Estado e de Governo da França (Emmanuel Macron), Espanha (Pedro Sánchez) Itália (Giuseppe Conte), Grécia (Alexis Tsipras), Malta (Joseph Muscat), Chipre (Nicos Anastasiades).

Este é um fórum de coordenação e de concertação de políticas ao nível regional europeu que se tem reunido desde 2016 e que, segundo a diplomacia portuguesa, constitui “uma importante plataforma na defesa dos interesses dos Estados-membros do Sul dentro da União Europeia, bem como no âmbito do seu relacionamento com a margem sul do mediterrâneo”.

De acordo com o programa oficial da cimeira de Malta, ao qual a agência Lusa teve acesso, a cimeira terá início a meio da tarde de sexta-feira, seguida de um jantar de trabalho.

A agenda inclui os temas do seguimento das eleições para o Parlamento Europeu e da reunião informal de chefes de Estado e de Governo de 28 de maio passado e, depois, como segundo ponto, a Agenda Estratégica 2019-2024.

Os chefes de Estado e de Governo dos sete países que integram este grupo vão ainda debater as prioridades da ação externa da União Europeia relevantes para a região mediterrânica, com particular destaque para a situação na Líbia.

Continuar a ler