CUPRA: passagem para outro nível de experiências

No início de 2018, a CUPRA ganhava o estatuto oficial de marca e voava do ninho da casa-mãe SEAT. Ganhava asas e conquistava uma identidade própria. Pode dizer-se que esta foi uma aposta ganha: nos primeiros quatro meses deste ano de 2019, as vendas da nova marca bateram recordes, atingindo os 7900 automóveis – o que significa um crescimento de 82,3% em relação aos quatro meses equivalentes do ano anterior (números integrados no valor total de vendas SEAT). De acordo com Wayne Griffiths, vice-presidente comercial da SEAT e CEO da CUPRA, a marca global soma e segue e continua a ganhar quota de mercado nos países europeus. A ideia é manter esta tendência, o que não parece difícil de acontecer, já que a gama SUV já representa mais de 40% das vendas globais, contribuindo a CUPRA em muito para este sucesso.

Inspirar a ser mais e melhor

Para a SEAT a estratégia é simples: criar uma marca aspiracional, atingindo uma clientela premium que se apaixona facilmente pela sua gama de SUV, com novos níveis de performance e sofisticação, nomeadamente através dos modelos CUPRA Ateca e CUPRA Formentor, que oferecem um leque de experiências únicas que envolvem todos os sentidos.

CUPRA Ateca Special Edition

Apresenta padrões de performance, de sofisticação e de atração, revelando a forma como a marca interpreta o desportivo do presente e do futuro.

Especificações técnicas:



Motor 2.0 TSI de quatro cilindros, sobrealimentado, com 300CV de potência e 400Nm de binário;

Caixa de velocidades DSG de sete relações, com sistema de tração integral 4Drive e direção progressiva;

Launch Control que o impulsiona dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos.

Design exterior:



Jantes de 20” cobreadas e com um novo desenho que alargam as vias;

Travões Brembo fornecidos de série;

Espelhos exteriores e spoiler traseiro em fibra de carbono cobreado ;

cobreado Introdução do sistema de escape Akrapovic que reduz em cerca de 7 kg o peso do veículo;

Letras CUPRA em tom de cobre no exterior;

Carroçaria em cinzento grafeno .

Design interior:

Tonalidade azul petrol alcantara (exclusiva) reveste os bancos dianteiros (tipo bacquet), os bancos traseiros e os painéis das portas;

Aplicação de molduras a preto à volta das saídas de ar e da consola central;

Superfícies em Fibra de Carbono Cobreada

CUPRA Formentor

Este crossover híbrido musculado foi o primeiro modelo desenvolvido especificamente para a marca: CUPRA Formentor. O nome foi buscá-lo ao cabo de Formentor, na ilha de Maiorca e cujo nome evoca potência, força e segurança.

Especificações técnicas:

Motor com 245 CV;

Solução híbrida plug-in ( PHEV ): motor a gasolina associado a uma unidade eléctrica para atingir a potência total do motor (garante um mínimo de 50 km em modo exclusivamente eléctrico , antes de recorrer ao motor de combustão);

PHEV eléctrica eléctrico Caixa automática de dupla embraiagem;

Chassis inteligente DCC e diferencial autoblocante , que garantem um comportamento irrepreensível do veículo independentemente das condições da estrada ou do estilo de condução.

Design exterior:

Grelha em posição vertical, faróis mais esguios e inúmeras entradas de ar;

Painel lateral com uma cunha acentuada e cheia de vincos;

Traseira compacta, dominada por um enorme extractor e duas duplas saídas de escape.

Design interior:

Cockpit digital com um ecrã central flutuante de 10” com sistema de navegação e um novo grafismo;

Consola central de dimensões generosas e acabamentos de fibra de carbono;

Volumosos bancos dianteiros, tipo baquet de competição.

Se a carroçaria bicolor nos remete para a robustez de um veículo todo-o-terreno, o design do CUPRA Formentor suaviza a sua silhueta, que não deixa de engrandecer e ampliar a qualidade exterior do veículo.

Estamos perante um novo paradigma, onde é possível encontrar no mesmo modelo um design exterior arrebatador e um interior confortável e envolvente, não descurando a integração da mais recente tecnologia que envolve o condutor e os passageiros.

