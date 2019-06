Funeral de Ruben de Carvalho realiza-se domingo

O funeral de Ruben de Carvalho, antigo diretor do Avante e dirigente comunista que morreu esta terça-feira, vai realizar este domingo dia 16, informou em comunicado o secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português.

O corpo do militante comunista vai estar em câmara ardente nos Paços do Concelho, em Lisboa, a partir das 17h30 de sábado, dia 15. O funeral seguirá para o cemitério do Auto de S. João onde haverá uma cerimónia de cremação às 15.00 de domingo.

O jornalista faleceu na madrugada de terça-feira no Hospital de Santa Maria, em resultado de “problemas de saúde que exigiram internamento hospitalar”. Ruben de Carvalho tinha 74 anos e e esteve ligado à organização da Festa do Avante durante décadas, sendo reconhecido como um profundo conhecedor na área musical. Publicou vários livros sobre fado.

Para além de ser diretor do Avante, Ruben de Carvalho passou pelas redações de publicações históricas como a revista Vida Mundial e o jornal O Século. Enquanto militante comunista na clandestinidade esteve várias vezes preso antes do 25 de Abril.

